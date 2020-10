Neues Baugebiet in Meckenheim : Neuauflage für die „Weinberger Gärten“

Meckenheim Die Meckenheimer Verwaltung muss die Pläne für das Baugebiet erneut öffentlich im Rathaus auslegen – wegen der Corona-Pandemie.

Vorschrift ist Vorschrift: Exakt 30 Tage lang müssen Bebauungspläne in Rathäusern für die Bürger ausliegen, bevor sie in umgesetzt werden können. Die Entwürfe zum beabsichtigten Neubaugebiet „Weinberger Gärten“ scheiterten an dieser bürokratischen Hürde nach gut der Hälfte der vorgegebenen Zeit. Der Lockdown sorgte am 17. März dafür, dass das Meckenheimer Rathaus, dort lagen die Pläne aus, zum Schutz der Bürger und der Mitarbeiter geschlossen werden musste. Die Offenlage wird nun nachgeholt. Die Entwürfe, Gutachten und weitere relevante Dokumente für eines der größten Neubaugebiete in der Stadt mit 145 beabsichtigten Wohneinheiten liegt erneut aus.