Mann in Euskirchen angeschossen Neue Erkenntnisse zum Motiv nach lebensgefährlichem Angriff in Flamersheim

Euskirchen-Flamersheim · Am Samstag hat ein Mann einen anderen Mann in Euskirchen-Flamersheim niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Bonner Polizei hat sich am Dienstag zum Motiv des Tatverdächtigen geäußert.

13.08.2024 , 16:31 Uhr

Mit einer Schusswaffe, nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit einer Luftdruckwaffe, soll ein 51-Jähriger in Flamersheim einen 49-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben (Symbolbild). Foto: dpa (Symbolbild)

Von Jan-Oliver Nickel