Neue Tollitäten der KG Heimerzheim Wie sich zwei „Niedersachsen“ in den Karneval verliebten

Geboren und aufgewachsen ist das Ehepaar in Niedersachsen. Dort sei „voll die Wüste, was Karneval anbelangt“, stellen der 56-jährige Joey und die 51-jährige Ulli fest. Die Liebe zum Karneval war also nicht ganz selbstverständlich. Als es die beiden Juristen im Jahr 2002 beruflich ins Rheinland und nach einer kurzen Station in Bornheim schließlich nach Heimerzheim führte, war das ihr Aha-Erlebnis: „Wir sind hergekommen und haben gesehen: hier gibt es Karneval!“ Für sie war schnell klar, dass ein Leben ohne Karneval für sie nicht mehr in Frage kommt. Was sie sich für ihr Leben auf die Fahne geschrieben haben, haben sie auch zu ihrem Sessions-Motto gemacht: „Nie mehr ohne Alaaf!“