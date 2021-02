FDP kritisiert Begrenzung : Neuer Zaun schützt Anlagezugänge

Wachtberg Das Grundstück an der neuen Brücke in Pech gehört den Gemeindewerken. Nach deren Angaben parkten immer wieder Fremde auf Plätzen, die für die Erreichbarkeit von Abwasseranlagen frei bleiben sollten.

Vor knapp fünf Jahren war die Brücke am Grünen Weg in Pech nach einem Starkregen von Wassermassen weggespült worden. In der Folge wurde die benachbarte Fläche vom Technischen Hilfswerk (THW) für den Bau einer Behelfsbrücke ebenso wie von jenem Bauunternehmen genutzt, das die neue Brücke dort errichtet hatte. Nun wurde die Fläche eingezäunt. Einige Bürger ärgern sich über die Absperrung. „Ich finde es schade, dass damit ein Gelände, an dem viele täglich vorbeikommen und das man betreten konnte, der Öffentlichkeit entzogen wird“, äußerte sich Friedrich Oettler, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Bürger hätten die Wiese gerne genutzt, so Oettler. Daniela Wiedeck, FDP-Vertreterin im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität, findet: „Natur sollte einladen, nicht ausschließen!“ Auch ihrer Meinung nach sollte die neu hergerichtete Wiese für jedermann zugänglich sein.