VPK organisiert Konzert-Reihe : Peter Licht spielte beim „Festival auf Bestellung“

Swisttal Der Rheinbacher Verein „VPK – Viel Platz für Kultur“ organisiert eine Reihe mit Konzerten und Literatur – unter Coronabedingungen. Peter Licht spielte am Wochenende auf Bestellung in seiner alten Heimat.

Für Peter Licht ist nach Swisttal zu kommen, ist gewissermaßen wie nach Hause zu kommen“, kündigt Stephan Faber vom Verein „VPK – Viel Platz für Kultur“ den Künstler des Abends in Essig an. Er muss es wissen: Denn schließlich sei der Kölner Musiker Peter Licht alias Meinrad Jungblut in Buschhoven aufgewachsen und gemeinsam habe es doch die ein oder andere Bandprobe in heimischen Kellerräumen gegeben — damals, kurz vor dem Abitur 1986. Er selbst habe dies nicht weiter verfolgt, doch Peter Licht hatte mit seinem Debüt „Sonnendeck“ doch „eine ziemlich solide Karriere“ gestartet, so Faber. Nun ist er als Musiker zurück in der Heimat und gibt im Rahmen des Draußen-Kulturfestivals „VielPlatzfürKultur (VPK) auf Bestellung – ein Festival kommt zu dir“ ein kleines, feines Live-Konzert vor dem Josef-Bienentreu-Haus in Essig.