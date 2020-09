Insolventer Landwirtschaftsbetrieb aus Bornheim : Polizei durchsucht Ritter-Häuser in der Region

Bornheim. Im Umfeld des insolventen Bornheimer Landwirts Claus hat es am Mittwoch eine Razzia gegeben. Dabei haben Ermittler Beweismittel beschlagnahmt. Autos, die als vermisst gelten, wurden allerdings nicht gefunden.

Demnach waren zehn Teams der Beamten an acht Standorten im Einsatz. Nach Informationen des General-Anzeigers handelte es sich dabei um Privathäuser der Familie Ritter in Bornheim, Bonn und Dernau. In Bornheim waren die Ermittler auch auf einem Hof in der Brehmstraße und stellten dort Akten sicher. Die Polizei spricht allgemein von Beweismitteln, die bei der Razzia sichergestellt worden seien.