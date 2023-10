Premiere Theaterverein Edelweiß am 15.Oktober Wenn Charleys Tante durch Bornheim-Hersel stöckelt

Termine und Tickets

Nach der Inszenierung des Stücks „Alles Bauerntheater“ im Jahr 2022 präsentiert der Theaterverein „Edelweiß“ Hersel-Uedorf mit „Charleys Tante“ auch in diesem Jahr wieder einen Schwank in mehreren Akten. Gespielt wird in der Widdiger Mehrzweckhalle in der Römerstraße. Die öffentliche Generalprobe findet am Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr, statt. Die Karte für fünf Euro gibt es nur an der Tageskasse. Premiere ist am Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 21. und 28. Oktober, jeweils um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 22. Oktober und 29. Oktober, 19 Uhr. Einlass ist stets eine Stunde vorher. Sonntags wird außerdem Kaffee und Kuchen angeboten. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder die Hälfte. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Classen in Hersel, Rheinstraße 148 (Telefon: 0 22 22/85 97), Toni Breuer, Hersel, Saarstraße 5 (Telefon: 0 22 22/8 22 87), Hanni Willerscheid, Widdig, Römerstraße 37 (Telefon: 0 22 36/23 71), Monika Hemmersbach, Widdig, Lichtweg 30 (Telefon: 0 22 36/3 74 98 05 sowie beim Theaterverein per E-Mail unter theater-verein-edelweiss.de. trs