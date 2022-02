Prozess vor Bonner Landgericht : Mann benutzt bei Überfall Bratpfanne als Waffe

Bonn/Euskirchen Ein 30-jähriger Mann muss sich wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht verantworten. Bei einem Überfall spielte auch eine Bratpfanne eine Rolle.

In einem Fall hatte der Angeklagte am Abend des 12. August 2021 an einer Imbissbude in Euskirchen, an der er in Begleitung eines zwölf- und eines 18-jährigen Mädchens stand, einen 25-jährigen Mann kennengelernt. Dieser lud das Trio in seine Wohnung ein. Dort ging es feuchtfröhlich zu, bis der Gastgeber und die 18-Jährige einnickten.