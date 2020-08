Wirtschaftsförderung in Rheinbach : Raffael Knauber prüft Strafanzeige

Wirtschaftsförderung in Rheinbach

Rheinbach WFEG-Geschäftsführer Raffael Knauber verteidigt die Einstellung seines Sohnes. Da Mitglieder des Aufsichtsrates Interna des Gremiums öffentlich gemacht haben, prüft Raffael Knauber, ob er Strafanzeige stellt.

Behält Raffael Knauber seinen Posten als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WFEG) oder endet seine Berufung zum 31. Oktober? Über diese Frage wird der der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am Montag, 30. August, entscheiden.

Insbesondere wegen Knaubers Personalentscheidung, seinen Sohn in die WFEG einzustellen, hatte der Aufsichtsrat dem Ersten Beigeordneten der Stadt das Misstrauen ausgesprochen. Knauber ist seit Juli 2018 im Nebenamt Geschäftsführer der WFEG.

Die Kritik seitens einer Mehrheit im Kontrollgremium sieht der 63-jährige Knauber vor einem ausschließlich „politischen Hintergrund“. Wie der der promovierte Jurist am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Gründer- und Technologiezentrum erklärte, sei die kritisierte Stellenbesetzung „im Einklang mit allen rechtlichen Vorschriften“ der WFEG vollzogen worden.

Raffael Knauber bietet Rücktritt als WFEG-Geschäftsführer an

Erster Beigeordneter in Rheinbach

Erster Beigeordneter in Rheinbach : Raffael Knauber bietet Rücktritt als WFEG-Geschäftsführer an

Im Frühjahr mussten Stellen nachbesetzt werden

Bonner Kanzlei legt Rechtsgutachten vor

Bestätigt in seiner Rechtsauffassung fühlt sich Knauber durch ein juristisches Gutachten der Bonner Rechtsanwaltskanzlei Roos, Nelskamp, Schumacher und Partner, das dem General-Anzeiger vorliegt. Demnach sei die Einstellung von Knauber Junior, anders als von Mitgliedern des Aufsichtsrates dargestellt, kein Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag der WFEG. Ebenso werde mit dem Vertragsabschluss nicht gegen die Geschäftsordnung des Gesellschaftsvertrags verstoßen, teilte Arbeitsrechtler Christoph Roos mit.

Der befristete Arbeitsvertrag bewege sich „im Rahmen der bei der WFEG bestehenden beziehungsweise vor Kurzem beendeten Arbeitsverträge“. Ferner verfüge Manuel Knauber „vor allem über die für die Stelle notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse“, heißt es in der von der WFEG beauftragten Expertise. Und: „Durch die Einstellung meines Sohnes ist der Gesellschaft kein Schaden entstanden“, sagte Knauber. Im Gegenteil: Diese habe in kürzester Zeit Erfolge aufzuweisen, wie die Erstellung einer neuen Internetseite der WFEG oder die Organisation der – wegen Corona – ersten WFEG-Ausbildungsmesse in digitaler Form.