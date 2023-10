Gedenkort im Wald Das hat es mit dem „Dierkeskreuz“ im Wald bei Wormersdorf auf sich

„Oh Herr gib Frieden“, steht auf dem Kreuz – was nach Ansicht des Ortsvorstehers in der heutigen Zeit mehr denn je an Bedeutung gewinnt. „Das Kreuz feiert nunmehr sein zehnjähriges Jubiläum und wird nach wie vor von seinem Erbauer und Stifter Charly Dierkes in vielen Arbeitsstunden gehegt, gepflegt und immer wieder der Jahreszeit entsprechend neu bepflanzt“, sagt Münch. Auch wenn der Erbauer mittlerweile in Rheinbach wohne, er sei und bleibe Wormersdorfer.