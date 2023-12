Ella Ariceus ist 106 Jahre alt Rheinbacherin blickt an ihrem Geburtstag auf ein Jahrhundertleben zurück

Rheinbach · Ella Ariceus feiert in Rheinbach ihren 106. Geburtstag. Vieles in ihrem Leben hat sie alleine gestemmt. So baute sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein eigenes Geschäft auf. Was das damals für sie an Hindernissen mitbrachte - und worauf sich die Seniorin noch freut:

27.12.2023 , 19:00 Uhr

Noch kein bisschen müde: Ella Ariceus feiert ihren 106. Geburtstag mit ihrer Familie und mit Hündin Fiene. Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp