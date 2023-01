Geschäfte in Rheinbach : 18 Monate nach der Flut: Geschäfte in Rheinbach öffnen wieder

Iris Krüger-Hambach hat 18 Monate nach der Flutkatastrophe ihr Café Silberlöffel im historischen Fachwerkhaus wieder eröffnet. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Rheinbach Die Flutschäden sind beseitigt. Jetzt öffnen wieder einige Geschäfte in Rheinbach.



Gerade zwei Tage hat Iris Krüger-Hambach ihr Café Silberlöffel am Hexenturm wieder eröffnet – 18 Monate nach der Flutkatastrophe. „Für mich ist es ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt die Inhaberin strahlend. Denn einschließlich der Einschränkungen der Corona-Pandemie gab es 28 Monate keinen „normalen“ Betrieb und damit auch kein entsprechendes Einkommen.

Noch müssen sich Mitarbeiterinnen und Inhaberin selbst ein wenig wieder in die Abläufe einarbeiten. Zumal bis auf eine auch die Mitarbeiterinnen neu sind. „Deshalb habe ich bewusst in der Wochenmitte angefangen“, sagt Iris Krüger-Hambach. Sie freut sich sehr, dass die ersten Gäste sagen: „Wie schön, dass Sie wieder da sind!“ Überhaupt seien ihre Gäste nach der Flut sehr besorgt und liebevoll gewesen, ist sie dankbar. Denn das Foto des GA-Fotografen, das die Fluten zeigt, die in der Bachstraße auf das Café Silberlöffel zuströmten, hatte bei vielen Gästen große Besorgnis ausgelöst.

Die Gäste waren besorgt

Glücklicherweise hatte Iris Krüger-Hambach am späten Nachmittag des 14. Juli 2021 angesichts des Starkregens schon ein „komisches Gefühl“ und so hatte sie eine Mitarbeiterin nach Hause und die andere zum Bahnhof gefahren. „Schon durch kniehohes Wasser“, erinnert sie sich. Massiv betroffen von den Flutmassen war auch ihr privates Zuhause in der Rheinbacher Kernstadt. In dem angemieteten historischen Fachwerkhaus, das ihr Café beherbergt, waren die Böden mit einer Schlammschicht bedeckt.

„Das Wasser war in den Fußbodenaufbau gelaufen“, beschreibt sie. „Das Fachwerkhaus musste kernsaniert werden.“ Die Arbeiten dauerten schließlich eineinhalb Jahre. Glücklicherweise aber habe zumindest die Ausstattung kaum Schaden genommen, außer der etwas tiefer gelegenen Küche. Musste die Wiedereröffnung wegen Verzögerungen auch mehrmals verschoben werden, können die Gäste jetzt im romantischen Café Silberlöffel im Schatten des Hexenturms von Dienstag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr, wieder das angestammte Angebot genießen.

Der Keller ist noch nicht trocken

An den Fenstern des ehemaligen „Zwergenland“ an der Weiherstraße kündigt ein Aushang an, dass dort demnächst das „Café Wolkensüß“ einziehen wird. Wie der Facebook-Seite zu entnehmen ist, verlegt Beate Prill ihr gleichnamiges Café, das in Euskirchen massiv der Flutkatastrophe betroffen war, damit nach Rheinbach.

Wieder geöffnet nach der Flut hat Natalie van de Flierdt ihre Mode-Fachgeschäfte für Damen „Pretty Women“ und „Mocca“ für Herren an der Hauptstraße - allerdings unter dem neuen gemeinsamen Namen „Pretty little loft“ gegenüber der Kirche St. Martin. Für dieses gemeinsame Mode-Angebot für Damen und Herren sowie Accessoires hat sie die Geschäftsräume um die des benachbarten ehemaligen Geschenkeladens erweitert. Im Keller allerdings sind die Flutschäden noch nicht beseitigt. „Der Keller trocknet noch“, sagt van de Flierdt. Deshalb kann sie die Räume auch noch nicht als Lagerfläche nutzen. Stattdessen bietet sie in den ehemaligen Geschäftsräumen des „Mocca“ einen Lagerverkauf an.