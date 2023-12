Entscheidung für die Natur 200 Jahre alte Buche „Prinzessin“ in Rheinbach wird gefällt

Wie berichtet, stirbt der mehr als 200 Jahre alte Baum im Rheinbacher Stadtwald. Schäden durch die Trockenheit 2018 sind laut Stadtförster Sebastian Tölle eine Ursache. Allerdings sei der Baum auch vom Alter her am Ende seines Lebens angekommen. Da zu befürchten ist, dass die mächtige Krone der Buche mit dem Spitznamen „Prinzessin“ schon im kommenden Jahr abbrechen könnte, musste eine Entscheidung zur Verkehrssicherung getroffen werden. Vorgeschlagen war entweder den Baum zu fällen und das Holz zu vermarkten oder die „Prinzessin“ an Ort und Stelle dem natürlichen Verfall zu überlassen. Das wäre für die Umwelt von großem Nutzen, hätte aber bedeutet, den dort entlang führenden Wanderweg für die Dauer des Verfalls, geschätzt bis zu fünf Jahre, zu sperren.