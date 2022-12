Fortswirtschaft : Rekord-Ernte beim Eichensaatgut im Rheinbacher Stadtwald

Rheinbach Wälder dienen nicht nur der Erholung, sie werden auch bewirtschaftet. Dabei geht es neben Holz beispielsweise auch um Eichen-Saatgut. Im Rheinbacher Stadtwald ist die Ernte in diesem Jahr rekordverdächtig.

Eicheln werden einzeln von Hand gesammelt

Eine Besonderheit beim Eichen-Saatgut: Es kann nicht überall hin verkauft werden. Rheinbacher Eicheln bleiben beispielsweise in nahen Wuchsgebieten, meist in der Eifel, teilweise auch Richtung Hunsrück. Die Bäume würden sich dem lokalen Klima anpassen, erklärt Tölle. So seien sie darauf eingestellt, wie früh oder spät der Winter kommt. „Es macht keinen Sinn, eine Eiche aus dem Alpenvorland hier zu setzen.“ Die würde sich zu früh auf den Winter vorbereiten. Umgekehrt würde ein Rheinbacher Baum in den winterlichen Alpenregionen zu früh Blätter tragen – und vermutlich eingehen. Die Anpassung an die Jahreszeiten und andere Gegebenheiten geschehe durch natürliche Selektion, so Tölle. Ein Baum, der nicht zum lokalen Wetter passt, wird über kurz oder lang von den übrigen überwuchert. Eichen werden immerhin nicht selten ein- bis zweihundert Jahre alt, und die Bestände passen sich teils seit Jahrhunderten an.