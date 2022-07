25 Jahre Abenteuer Pur : Urlaub in der Zeltstadt

Urlaub in der Zeltstadt

Rheinbach Ob die erste Übernachtung ohne Eltern im Zeltlager, ob Tagestouren oder mehrwöchige Ferien-Freizeiten: Die Angebote von Abenteuer Pur erfreuen sich bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit. Und das seit inzwischen 25 Jahren.

Zum „Silberjubiläum“ lud das Abenteuer-Pur-Team zum Familienfest in den Freizeitpark, wo schon die Zelte für die Ferienwoche in der Zeltstadt aufgebaut waren. Wegen der großen Hitze kamen Kinder und Familien aber nicht zu zahlreich wie erhofft, um Trampolin zu springen, ins Bällebad einzutauchen, mit Wasserpistolen zu spritzen, Freundschaftsbänder zu knüpfen oder sich bunte Motive auf die Gesichter malen zu lassen.

Viele der heutigen sogenannten Teamer waren als Kinder selbst Teilnehmer. Wie der 23-jährige Sebastian, der zum ersten Mal im Jahr 2009 mit Abenteuer Pur auf Klassenfahrt war und mehrmals bei der Zeltstadt mit dabei war. Oder die 16-jährige Schülerin Kate, die nach ihrer Gruppenleiterschulung jetzt zum ersten Mal als Betreuerin dabei ist. Vier Mal habe sie als Kind an der Zeltstadt teilgenommen. „Das war der erste Urlaub ohne Eltern“, erinnert sie sich. Später dann war sie bei einer einwöchigen Freizeit auf Ameland mit dabei.

Ferienfreizeit in Rheinbach

Ferienfreizeit in Rheinbach : Abenteuerurlaub gleich vor der Haustür Daheimgebliebene Kinder zelten zwei Wochen mit dem Verein Abenteuer Pur im Rheinbacher Freizeitpark. Neben Spiel und Spaß und vielen Ausflügen müssen die jungen Camper aber auch bei der Essenzubereitung und dem Säubern des Toilettenwagens helfen.

Teamerin Maike (22), die inzwischen im Master Politikwissenschaften studiert, war als Kind mehrmals bei „Kids in Action“ und bei der Zeltstadt dabei. Alle drei wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist, zum ersten Mal ohne Eltern zu übernachten. Wenn Kinder nachts Heimweh oder Angst bekommen, wollen sie vor allem vermeiden, dass das Kind tatsächlich nach Hause geschickt wird. Stattdessen gilt es: mit den Kindern reden und auf sie eingehen.

„Das geht dann meist nach einer Stunde wieder vorbei“, wissen sie. „Die beste Strategie ist zu sagen: Wir probieren es noch eine Nacht. Das klappt dann meistens.“ Klare Regeln erleichtern im Zeltlager auch die Nutzung von Smartphones. „Inzwischen hat jedes Kind sein Telefon oder seine Bluetooth-Box dabei“, sagte Teamer Sebastian, der selbst in der IT-Branche arbeitet. „Das ist kein Problem, weil wir klare Regeln setzen.“

10000 Teilnehmer in 25 Jahren

Insgesamt über 10.000 Teilnehmer haben in 25 Jahren die Angebote von Abenteuer Pur genutzt, so der Vorsitzende Simon Lauktien. Von über 100 Betreuern wurden sie begleitet und waren in mehr als zehn Ländern unterwegs. Zu den offiziellen Gratulanten zum 25-jährigen Bestehen zählten Vize-Bürgermeister Markus Pütz und Vertreter der Ratsfraktionen ebenso wie Sponsoren und Unterstützer.