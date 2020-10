Wie viel wiegt Flerzheims schwerster Kürbis? : 28 Familien ziehen „Atlantische Riesen“

Ihren 33,8 Kilogramm schweren Kürbis hieven Thomas Zimmer (v. l.) und seine Söhne Arjan und Armin auf die Waage. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach-Flerzheim Die Waage kommt mit dem Trecker. Bei der Premiere des Kürbis-Wettbewerbs der Interesseninitiative „Pänz für Flerzheim“ gewinnt die Familie Zimmer.



Pünktlich zum Erntedankfest liegt der gelbschimmernde Koloss in seiner ganzen Pracht auf einem grünen Karren vor einem Hauseingang in Flerzheim. Ortsunkundige könnten den kapitalen Kürbis leicht für eine Herbstdekoration halten. Nachbarn und Dorfbewohner aber wissen mehr: Es ist der Siegerkürbis des Jahres 2020. Um in diesem pandemiegebeutelten Jahr etwas zur Stärkung der Dorfgemeinschaft beizutragen, hatte die Interessengruppe „Pänz für Flerzheim“ einen Wettbewerb ausgerufen. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wer im Ort kann aus eigener Aufzucht das größte Exemplar des „Atlantischen Riesen“ aus der Gattung der Speisekürbisse vorweisen? Thomas Zimmer, der mit seiner Familie den 33,8 Kilogramm schweren Kürbis gehegt und gepflegt hatte, ging dabei mit knapp drei Kilogramm Vorsprung als Sieger hervor.

Die Aufmerksamkeit, die Thomas Zimmer zusammen mit seiner Frau Suada Sultanic und den beiden Söhnen Armin (7) und Arijan (5) der Kürbispflanze in ihrem nahegelegenen Garten geschenkt hatte, war groß. „Durch den trockenen Sommer mussten wir täglich gießen“, erklärt der Gewinner des Wettstreits. Fünf Pflanzen seien eingegangen. In der letzten Woche habe der Kürbis an der insgesamt rund vier Meter langen Pflanze noch einmal ein paar Zentimeter zugelegt. Zimmer freut sich über die Aktion, denn „in so einer Zeit wie dieser ist es wichtiger denn je, etwas für die Gemeinschaft zu tun“.

Das Team um Karola Baldus war im Frühsommer auf die Idee gekommen. „Damals war ja gar nicht klar, was dieses Jahr machbar ist“, erklärt sie und berichtet von verschiedenen Veranstaltungen, die die Initiative vor allem für Jugend seit fünf Jahren auf die Beine stellt. Virtuell haben sie dann die Dorfbewohner dazu aufgerufen, Saatgut der stark wüchsigen Sorte „Atlantischer Riese“ in den Boden zu bringen und sich mit einem Startgeld von drei Euro an dem Wettbewerb zu beteiligen. „Von dem Geld sind dann die Kinder am letzten Schultag vor den Sommerferien Eis essen gegangen.“