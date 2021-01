Vor Gericht in Rheinbach : 29-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs

Vor Gericht in Rheinbach

Rheinbach Weil er ohne Führerschein erwischt worden war, sollte ein 29-Jähriger eine Geldstrafe zahlen. Dagegen erhob er am Rheinbacher Amtsgericht Enspruch – allerdings nur mit teilweisem Erfolg.

Weil er mit einem Kastenwagen „zügig“ unterwegs war und bei der Ausfahrt aus einem Kreisel nicht geblinkt hatte, war ein 29-jähriger Meckenheimer Ende Mai vergangenen Jahres einer Polizeistreife in Rheinbach aufgefallen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und forderten den Fahrer zum Anhalten auf – was dieser ignorierte. Erst in einer Sackgasse stoppte er, sprang bei laufendem Motor aus dem Fahrzeug, rannte eine Treppe hinunter und verschwand auf der darunter liegenden Schützenstraße.