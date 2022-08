Autobahn kurzzeitig gesperrt : 32-jähriger Motorradfahrer stürzt auf der A61 bei Rheinach

Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntagbend auf der A61 bei Rheinbach. Foto: Petra Reuter

Rheinbach Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der A61 bei Rheinbach gestürzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Gegen 18 Uhr am Sonntagabend ist ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der A61 in der Nähe von Rheinbach gestürzt und zog sich dabei schwerere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber brachten die Rettungskräfte den verletzten Mann in eine nahe gelegene Klinik.