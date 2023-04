Urteil gegen 33-jährigen Rheinbacher Neun Jahre Haft für sexuellen Missbrauch

„Schlimmer geht’s nicht!“ Wenn ein erfahrener Strafrichter wie Wolfgang Schmitz-Justen so etwas sagt, dann müssen die Umstände schon außergewöhnlich sein. Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren haben die Richter der 2. Großen Strafkammer unter Schmitz-Justens Vorsitz einen 33-jährigen Rheinbacher wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zwei und sexuellen Missbrauchs in 14 Fällen sowie wegen Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilt. Dieselbe Strafkammer hatte den Mann – allerdings unter dem Vorsitz eines anderen Richters – bereits am 30. September 2020 ebenfalls unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.