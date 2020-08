Verschmähte Liebe in Rheinbach : 34-Jähriger verschickt trotz Kontaktverbots massenhaft E-Mails

Ein Mann wurde vom Gericht in Rheinbach verurteilt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener

RHEINBACH Ein Rheinbacher Strafrichter verurteilt einen 34-Jährigen, der zurzeit ohnehin im Gefängnis sitzt, zu einer Haftstrafe von acht Monate ohne Bewährung.



Zwei Anklagen hatte die Staatsanwaltschaft in einem Verfahren gegen einen Rheinbacher vorzutragen, der ohnehin noch bis September in Köln im Gefängnis sitzt. In der ersten Anklage ging es darum, dass der 34-Jährige neun Mal gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen hat, und eine Frau trotz gerichtlichen Verbots mit Handynachrichten belästigt hatte. Bei der zweiten Anklage musste der Staatsanwalt 50 Tatvorwürfe vortragen. 43 Mal hatte der Angeklagte eine Frau per E-Mail beleidigt und ihr Gewalt angedroht.

Unter anderem hieß es in den Mails: „Sie sind krank, man müsste Sie zusammenschlagen“ und „Sie gehören zu Tode getreten“. In sechs Mails schrieb der Mann ähnliches an einen Polizisten und die Frau, die seine vorgebliche Liebe nicht erwiderte. „Das ist die längste Anklage, die ich hier jemals gehört habe“, sagte der Strafrichter nach gut einer halben Stunde. Als der Verteidiger die Richtigkeit der Vorwürfe bestätigte, fiel ihm sein Mandant ins Wort und behauptete, die Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen. Da sei „nicht ordentlich ermittelt“ worden, außerdem sei er vor dem Landgericht Bonn zu einer Aussage erpresst worden.