Rheinbach sucht Ersatzwohnungen : 60 winterfeste Quartiere für Flut-Opfer gesucht

Rheinbach Die Stadt Rheinbach will Betroffenen temporär Ersatzwohnungen beschaffen. Erste Angebote liegen vor, allerdings sind Grundstücke als Stellflächen knapp.

Die Folgen der Hochwasser-Katastrophe halten den Rheinbacher Stadtrat weiter in Atem. Der Grund: Noch können viele Flut-Opfer während der milden Sommermonate in nassen oder stark beschädigten Häusern verweilen. Fest steht aber auch: Der Winter kommt. „Viele Menschen müssen möglicherweise feststellen, dass sie über den Winter nicht in ihren Häusern bleiben können“, stellte Bürgermeister Ludger Banken während der jüngsten Ratssitzung klar. Deshalb habe die Verwaltung eine Standortuntersuchung in Auftrag gegeben, um die tatsächlichen Bedarfe abschätzen zu können. Banken: „Wir wollen klären, wie wir damit umgehen, wenn unsere Bürger nicht mehr wissen, wohin.“