Auto rammt Leitplanke : Zwei Personen bei Unfall auf A61 bei Rheinbach schwer verletzt

Am Sonntag kam es zu einem Unfall in Rheinbach. (Symbolbild) Foto: dpa

Rheinbach Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Pkw war in die Leitplanke gekracht. Angeblich war ein zweiter Wagen beteiligt.

Am Sonntagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Kurz hinter dem Rastplatz Peppenhoven in Höhe Rheinbach fuhr ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke.