Auf Lkw aufgefahren Autofahrerin bei Unfall auf A61 bei Rheinbach leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat nach ersten Ermittlungen der Polizei am Montag ein Stauende übersehen und fuhr auf der Autobahn 61 bei Rheinbach auf einen Lkw auf. Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall am späten Montagmittag zwischen Rheinbach und dem Kreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Koblenz.