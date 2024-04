Fahrstreifen gesperrt Lkw kommt auf A61 bei Rheinbach von Fahrbahn ab und kippt auf Grünstreifen

Wie Knoch ausführte, konnte sich der Fahrer selbst befreien. Wegen des Unfalls musste allerdings der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was derzeit noch für Stau sorgt. Laut einer Sprecherin der Kölner Polizei ist die genaue Unfallursache noch unbekannt. Was die Polizei bislang aber weiß: Der Fahrer des Lasters war zunächst gegen die Leitplanke geraten, und dann die Böschung hinunter in ein angrenzendes Feld geraten, wo der Laster umgestürzt ist.