Unfall bei Rheinbach : Zwei Lastwagen auf A 61 zusammengestoßen

Auf der A61 sind zwei Lastwagen zusammengestoßen. Foto: Petra Reuter

Rheinbach Am Montagnachmittag ist es auf der A 61 zwischen den Abfahrten Rheinbach und Meckenheim in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Unfall zweier Lastwagen gekommen. Der Verkehr fließt einspurig an der Unfallstelle vorbei.



Am Montagnachmittag ist es auf der A 61 zwischen den Abfahrten Rheinbach und Meckenheim in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer soll am Stauende auf einen anderen Lastwagen aufgefahren sein, wie Katharina Knoch von der Feuerwehr Rheinbach mitteilte.

Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde dabei verletzt und von einem Notarzt versorgt, der in einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht wurde. Der andere Fahrer soll unverletzt geblieben sein. Die Feuerwehr Rheinbach streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt, aktuell läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

