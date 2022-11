Ehemaliger Kulturkurs des Gymnasiums holt Aufführung nach : „Acht Frauen“ mit drei Jahren Verspätung im Stadttheater Rheinbach

Rheinbach Dass die Flut die Kulisse in der Requisitenkammer verschont hat, werten die Verantwortlichen als Zeichen: Die Aufführung von „Acht Frauen“ müsse nachgeholt werden. Am 23. November ist es soweit.

Nach mehr als drei Jahren Planung, Proben und Vorbereitung heißt es am kommenden Mittwoch im Stadttheater Rheinbach „Vorhang auf“: Dann kann der ehemalige Kulturkurs der Jahrgangsstufe 9 des Städtischen Gymnasiums (aus dem Schuljahr 2019/2020) endlich die Kriminalkomödie „Acht Frauen“ vom französischen Autor und Regisseur Robert Thomas aufführen.

Ursprünglich wollte das Ensemble um Lehrerin Karin Lang das Stück im Frühjahr 2020 auf die Bühne bringen. Der erste Lockdown der Corona-Pandemie machte den Schauspielerinnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Auf unserer traditionellen Fahrt nach England mit dem Schulchor entstand 2018 bereits die Idee zum Theaterprojekt“, erinnert sich Clara Heinen, die im Stück die Susanne spielt, und ergänzt: „Witzigerweise fahren wir in genau 2 Wochen wieder nach England.“

Drei Neubesetzungen waren nötig

2002 verfilmte der französische Starregisseur François Ozon mit einer Starbesetzung (darunter Catherine Deneuve, Isabelle Huppert und Fanny Ardant) die Krimi-Groteske. Dabei ließ er die acht Damen auch zum ersten Mal singen, was zum Garant für den weltweiten Erfolg des Films wurde. Auch sein aktueller Film „Peter von Kant“ ist wieder die Adaption eines Theaterstücks, diesmal von Rainer Werner Fassbinder. FST

Geprobt wurde seit August dieses Jahres einmal wöchentlich, in der Freizeit. Das verursacht kurz vor der Aufführung eine Doppelbelastung, da aktuell die ersten Abiturklausuren geschrieben werden. Die betroffenen Schülerinnen bleiben gelassen: Eine willkommene Ablenkung sei das. „Nur auf die Musikstücke, die wir noch mit einbauen wollten, haben wir jetzt verzichtet“ ergänzt Karin Lang, die mit dieser Inszenierung ihre achte Aufführung als Lehrerin für Englisch und Musik am Städtischen Gymnasium leitet.

Das Stück spielt in der Weihnachtszeit

Das Kammerspiel von Robert Thomas, im Original unter dem Titel „Huit femmes“ im Jahre 1961 veröffentlicht, spielt in einer abgelegenen Villa um die Weihnachtszeit. Nachdem der Hausherr nach dem Frühstück mit einem Messer in seinem Rücken tot aufgefunden wird, beginnt in dem durch meterhohen Schnee und durchtrennte Telefonleitung von der Außenwelt abgeschnittenem Haus ein kriminalistisches Verwirrspiel unter den Anwesenden.