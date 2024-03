Streit um neue Verkehrsregelung ADFC Rheinbach macht kuriosen Vorschlag zum Fahrradstraßen-Chaos

Mit der Einrichtung von Fahrradstraßen hat die Stadt Rheinbach im Herbst einen Streit losgetreten, der bis heute schwelt. Denn anders als in vielen Kommunen dürfen Autos dort nicht fahren, ausgenommen sind nur Anlieger. Seitdem gibt es aus Bürgerschaft und Politik lautstarke Forderungen, die Straßen wieder für den motorisierten Durchgangsverkehr freizugeben, sogar eine Demonstration hat es gegeben. Eines der Argumente: Das Verbot zwinge Autofahrer zu Umwegen und sei teilweise nicht richtig durchdacht. Selbst die Rheinbacher Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) spricht sich mehrheitlich für eine Öffnung aus, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eine generelle Freigabe für den motorisierten Verkehr ist bislang nicht erfolgt. Immerhin ist an einigen Stellen inzwischen das Problem, dass Pkw-Fahrer in Einbahnstraßen stranden, gelöst.