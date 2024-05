Zur Sicherheit klingelt nachts der Wecker So erleben Flutbetroffene das Hochwasser an Ahr und Swist

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat sich mit Tod und Zerstörung tief in das Gedächtnis all derer eingegraben, die damals in den betroffenen Regionen an Ahr, Erft und Swist lebten. Bei Starkregen halten unterdessen auch etliche, die damals glimpflich davongekommen sind, die Pegelstände im Blick, schauen auf Straßen und kontrollieren Abläufe.