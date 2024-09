Bonner Polizei bei „Aktenzeichen XY“ Anonymer Brief löst neue Ermittlungen im Mordfall Claudia Wilbert aus

Im 45 Jahre zurückliegenden Mordfall Claudia Wilbert geht die Polizei mehreren Hinweisen nach, nachdem die Bonner Cold-Case-Ermittler Michael Brück und Franz Wirges in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ darüber berichtet haben. Auslöser für die Ausstrahlung war ein anonymer Brief, der gleichzeitig in der Redaktion und bei der Polizei eingegangen war.