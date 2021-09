Tag der Vertragsbüchereien : Alfter und Rheinbach: Bürger wollen Büchereien erhalten

Rheinbach/Alfter/Meckenheim Ende 2023 will das Erzbistum Köln sich aus der Finanzierung der öffentlichen Büchereien in Rheinbach, Alfter und Meckenheim zurückziehen. Dagegen setzten die Anwohner mit dem „Tag der Vertragsbüchereien“ ein deutliches Zeichen.

In den Bücherein in Rheinbach und Alfter konnten die Besucher am Freitag zahllose Gründe lesen, warum die dortigen Vertragsbüchereien des Erzbistums Köln erhalten bleiben sollten. Wie berichtet, droht ihnen das Aus, weil das Erzbistum sich bis Ende 2023 aus ihrer Finanzierung zurückziehen will. Am „Tag der Vertragsbüchereien“ setzten die Teams der betroffenen Öffentlichen Büchereien St. Martin Rheinbach und St. Matthäus Alfter ein Zeichen gegen die Entscheidung, indem sie ihre Besucher aufschreiben ließen, warum die Büchereien wichtig sind.