Flüchtlings- und Katastrophenhilfe : „Alles Pallotti“ bittet um Spenden für die Ukraine

Rheinbach Nach der Flut entstand in der Rheinbacher Pallotti-Kirche ein Spendenlager. Unterdessen helfen die Aktiven dort auch, notwendige Güter in die Ukraine zu bringen. Mitte Oktober geht wieder ein Transport.

Benötigt wird Kleidung aller Art, auch Schuhe und Winterjacken. Außerdem können bei dem Transport medizinische Güter mitgenommen werden. Bei „Alles Pallotti“ gebe es laut Eich Mediziner, so dass auch Medikamente gespendet werden können. Vor Ort würden diese an vier Gesundheitszentren übergeben, quasi „von Arzt zu Arzt“. Aber auch über alle weiteren Dinge aus dem medizinischen Bereich, vom Krückstock über Verbandsmaterial bis zu Handschuhen und Masken, seien nützlich. Außerdem können haltbare, gut transportierbare Lebensmittel und Hygieneprodukte gespendet werden.

Gesammelt werden die Spenden in Rheinbach. Dort können sie samstags zwischen 10 und 11 Uhr an der Pallotti-Kirche in der Pallottistraße abgegeben werden. Außerdem nimmt das Geschäft Foto Eich, Vor dem Dreeser Tor 8 in Rheinbach, zu seinen Öffnungszeiten Spenden an.