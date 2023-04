Maikirmes in Rheinbach Auf der Rheinbacher Maikirmes geht´s rund

Am Freitag öffnen die Fahrgeschäfte erst ab 15 Uhr, Samstag, Montag und Dienstag bereits ab 14 Uhr. Am Sonntag kann man sich von 12 Uhr an in die Rheinbacher Luft schaukeln lassen. An allen Kirmestagen dürfen die anderen Buden für Essen und Trinken, sowie die kleineren Spielbuden ab 12 Uhr öffnen. Kirmesschluss ist an allen Tagen gegen Mitternacht.