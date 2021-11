Am Neuen Wasserwerk : Wohnwagen brennt in Rheinbach vollständig aus

Die Einsatzkräfte löschen den stark heruntergebrannten Wohnwagen ab Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Am Neuen Wasserwerk in Rheinbach stand ein Wohnwagen am Donnerstag aus bislang unklarer Ursache in Flammen. Verletzt wurde niemand.



Weil ein Wohnwagen in Rheinbach brannte, rückten Freiwillige Feuerwehr und Polizei am Donnerstag gegen 2 Uhr aus. Bereits sehr stark heruntergebrannt war der Wohnwagen, als die Einsatzkräfte Am Neuen Wasserwerk eintrafen.

Zunächst mit Wasser und später mit Schaummitteln löschten die Ehrenamtler unter schwerem Atemschutz den in voller Ausdehnung brennenden Wohnwagen ab. Vor Ort hieß es, dass die anderen Wohnwagen, die auf dem Platz abgestellt waren, nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt worden waren. Anscheinend waren sie unbewohnt.

Völlig unklar ist indes die Brandursache. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

(ga)