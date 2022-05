Aktion für eine tolerante, offene Kirche : Regenbogenfahne weht als Symbol für Toleranz an St. Martin Rheinbach

Rheinbach An der Rheinbacher Pfarrkirche weht derzeit die Regenbogenfahne. Die Initiatoren knüpfen damit an die Aktion „OutInChurch“ an. Und bezogen sich auch auf das Tagesevangelium.

Auf Initiative der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) weht derzeit vor der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Rheinbach die „Regenbogenfahne“. Weltweit steht diese Fahne in den Farben des Regenbogens als Symbol für Aufbruch, Veränderung und Frieden, aber auch für Toleranz und für die Vielfalt an Lebensformen der Menschen. In diesem Sinne wird die Regenbogenfahne seit einigen Jahren von der Gemeinschaft queerer Personen verwendet. Mit dem Hissen dieser Fahne wolle das Leitungsteam der kfd St. Martin Rheinbach ein Zeichen setzen „für eine tolerante, offene Kirche, in der Menschen unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und sie alle willkommen sind“, so Gudrun Jülich für das Leitungsteam. Sie bezog sich damit auf die Aktion „OutInChurch“, in der sich 125 Mitarbeitende der Kirche als queer „wie Gott uns schuf“ geoutet und sich für „eine Kirche ohne Angst“ eingesetzt haben.