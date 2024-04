Einkaufen in der Region Cafés und Kleinigkeiten ziehen die Menschen in die Stadt

Woher kommen die Kunden, die in den Städten in der Region einkaufen? Welche Wege nehmen sie in Kauf, um bestimmte Produkte zu erwerben? Der GA hat sich in Rheinbach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, in Bad Honnef, in Siegburg und im Einkaufszentrum Huma in Sankt Augustin umgesehen.