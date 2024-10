Brauchtum in Oberdrees Schon in der Wiege ganz jeck

Bei der Eröffnung des Herbstmarktes ließ die KG Oberdrees um Walter Schneider die Katze aus dem Sack: Mit Prinzessin Antonia I., von Chefadjutantin Conni Schürheck vorgestellt, scheinen die Verantwortlichen eine überaus gute Wahl getroffen zu haben. Schließlich ist die junge Dame alles andere als unbefleckt in Sachen Karneval. Denn das Licht der Welt erblickte Antonia am 10. März 2011, einen Tag nach Aschermittwoch. Zudem bekam sie die Jeckheit quasi in der Wiege übergestülpt: Und zwar in Form eines rot-weißen Stramplers der GroRheiKa, der Großen Rheinbacher Karnevalsgesellschaft.