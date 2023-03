Verkehrswende : Das tut sich an der Baustelle am Rheinbacher Bahnhof

Das tut sich an der Baustelle am Rheinbacher Bahnhof

Rheinbach Eine Mobilstation soll künftig den Umstieg zwischen Zug, Bus, E-Bike und Fahrrad sowie Auto und Taxi erleichtern. Seit drei Monaten laufen die Arbeiten

Nicht zu übersehen ist die Baustelle an der Rheinbacher Keramikerstraße. Wie berichtet, soll hier eine Mobilstation entstehen. Seit Dezember wird gebaut. Insgesamt sei der Baufortschritt gut, so Rheinbachs Pressesprecher Norbert Sauren auf GA-Nachfrage zum aktuellen Stand.

Bauarbeiten der Voreifelstrecke : Darauf müssen sich Nutzer der S 23 in den kommenden Jahren einstellen Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2024 und 2025 wird es Sperrungen auf der Voreifelstrecke geben. Vor allem 2025 dürfte es für die Reisenden große Einschränkungen geben.

Wie in Rheinbach am Klimaschutz gearbeitet wird

Klimawandel : Wie in Rheinbach am Klimaschutz gearbeitet wird Nicole Rokicki ist bei der Stadt Rheinbach seit anderteinhalb Jahren für die Umweltplanung zuständig. Für sie ist Klimaschutz weit mehr als Dachbegrünung und der Kauf von E-Bikes. Ein Gespräch darüber, wie die Stadt gegen den Klimawandel kämpft.

Wie berichtet, möchte die Stadt Rheinbach den Umstieg zwischen unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln erleichtern. Daher wird die Mobilstation am Bahnhof errichtet. Bahnhof, Busbahnhof, Taxistand, Parkplätzen, RVK-Servicepunkt, RVK-E-Bike-Verleihstation und Gastronomie sind dann an diesem Standort vereint. Richtung Bahnübergang auf der Seite Keramikerstraße wird eine neue „Park and Ride“-Anlage mit 69 Stellplätzen entstehen. Daneben schließt sich der „Bike and Ride“-Bereich an. 172 überdachte Fahrradabstellplätze sollen hier am Ende bereitstehen, dazu kommen 29 abschließbare Fahrradboxen, die über eine App gemietet werden können.