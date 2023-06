Drehort für ARD-Film „Landfrauen“ TV-Star Nadja Zwanziger schwört auf den Rhein-Sieg-Kreis

Hengasch ist Kult. Dass der Spielort der ARD-Kultkrimi-Serie „Mord mit Aussicht“ eben nicht in der tiefsten Eifel liegt, wie es das Drehbuch suggeriert, sondern oftmals im Rhein-Sieg-Kreis, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass Filmleute, die nicht selten aus Köln stammen, der Kosten wegen kurze Wege schätzen. Das ist bei einem neuen TV-Film nicht anders. Hauptsächlich in Ruppichteroth, aber auch in Köln ist jetzt ein Film für die Primetime entstanden, der am Freitag, 2. Juni, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. „Landfrauen – Wir können auch anders“ heißt die laut ARD „lebensnah erzählte Komödie“, in der Nadja Zwanziger aus Rheinbach eine der tragenden Rollen spielt – als Landfrau.