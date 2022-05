Ausstellung der Are-Gilde : Künstlergruppe aus dem Ahrtal zeigt Werke in Rheinbach

Als eine von 17 Kunstschaffenden der Are-Gilde zeigt Angelika Castelli in der Ausstellung „Ausblick – Einblick“ im Glaspavillon in Rheinbach ihr Bild „Nostalgie“. Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach 17 Künstlerinnen und Künstlern der Are-Gilde zeigen ab sofort ihre Werke im Glaspavillon in Rheinbach. Künstlergruppe aus dem Ahrtal präsentiert in der Ausstellung „Ausblick – Einblick“ Skulpturen, Gemälde und Fotografien.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Die Are-Gilde, ein Künstlerbund im Ahrtal, präsentiert jetzt eine Ausstellung im Glaspavillon in Rheinbach. Der Titel der Ausstellung lautet „Ausblick – Einblick“. „Ausblick“ bedeutet, den Mut zu haben, mit einer Ausstellung nach außen zu treten, erklärte die Präsidentin der Are-Gilde, Eva-Maria Kreuter. Und „Einblick“ geben dabei die Kunstschaffenden in ihren Werken. Zu sehen sind Arbeiten von 17 Künstlerinnen und Künstlern. Auch Musik spielt in der Ausstellung eine Rolle. Zwei Are-Mitglieder gehören zum Klezmer-Ensemble, das die Ausstellungseröffnung musikalisch begleitete.

In der Are-Gilde treffen sich Musiker und Komponisten, Dichter und Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Fotografen als Botschafter der Kunst, so die Präsidentin. In der aktuellen Ausstellung „Ausblick – Einblick“ zeigen sie das breite und künstlerisch hohe Niveau der Arbeiten, von Skulpturen über Malerei bis Fotografie.

In den Mittelpunkt stellen die Künstlerinnen und Künstler eine Schwarzweiß-Fotografie ihres verstorbenen Gilde-Mitglieds Werner Mertens – mit dem Titel „Vergänglichkeit“. Gemeinsam mit dem Arrangement der Gastausstellerin Margarete Gebauer in der Raummitte steht das Foto für das Leid der Menschen im Ahrtal, das seine Spuren noch immer hinterlässt. Das Ahr-Hochwasser im Juli 2021 hatte neben den Arbeitsmaterialien das Fotoarchiv von Werner Mertens zerstört. Der Fotograf, Filmautor, Dokumentarfilmer und Leiter der Kreisbildstelle Ahrweiler ist im Dezember 2021 gestorben.