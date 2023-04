Big Band der Bundeswehr sagt Konzert ab „Von uns aus hätte das Konzert Anfang Mai stattfinden können“

Es war alles in trockenen Tüchern. Die Vorbereitungen waren nahezu abgeschlossen, Flyer gedruckt, Catering bestellt. „Von uns aus hätte das Konzert Anfang Mai stattfinden können“, sagt Alfred Eich. Als Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins „Rheinbach hilft“ hat er federführend den Auftritt der Big Band der Bundeswehr in Rheinbach organisiert. Er sollte am 5. September auf dem Himmeroder Wall über die Bühne gehen, der Erlös über Hilfstransporte den Menschen in der Ukraine zugute kommen.