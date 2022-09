Wandel der Bestattungskultur : Auf dem Friedhof St. Martin in Rheinbach soll es noch mehr Urnengräber geben

Schon fast 70 Prozent aller Bestattungen auf Friedhof St. Martin in Rheinbach finden in Urnengräbern statt. 80 neue Grabstätten sollen nun dazukommen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Bereits vergangenens Jahr hatte der Rheinbacher Stadtrat einem neuen Konzept für den Friedhof zugestimmt. Um den Bedarf zu decken, sollen nun auf dem Rheinbacher Friedhof St. Martin weitere Urnengräber entstehen. Allerdings gibt es dabei ein Problem.

Der Friedhof St. Martin, so geht aus dem Entwicklungskonzept hervor, ist eine historisch gewachsene Anlage. Teile stehen unter Denkmalschutz. Die verschachtelte Wegeführung macht die Pflege der Anlage schwer. Dazu kommen kleine und verwinkelte Flächen. Aktuell könne der Friedhof nur mit einem hohen Personaleinsatz und entsprechenden Auswirkungen auf die Friedhofsgebühren in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden, heißt es im Entwicklungskonzept (der GA berichtete ).

Unterschiedliche Maßnahmen sollen das in Zukunft ändern. So ist vorgesehen, die Flächen nachfrageorientiert zu belegen – was vor allem weitere Urnengrabbeete bedeutet. In einem ersten Bauabschnitt sollen nun 80 weitere dazukommen. Um diese Maßnahme vorzubereiten, wurden bereits Bäume gefällt und Wurzeln entfernt. Allerdings fand sich beim ersten Ausschreibungsverfahren im Juli kein Betrieb, der die Anlage der Urnengrabbeete übernehmen wollte. Eine weitere, öffentliche Ausschreibung soll laut Stadt nun folgen. Sie strebt weiterhin die Fertigstellung der Urnengrabbeete bis zum Jahresende an.