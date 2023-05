Wirtschaft in Rheinbach Auf den Spuren von Keramik und Glaskunst in Rheinbach

Erhalten sind im Rheinbacher Stadtgebiet noch eine Reihe weiterer Keramiken, die von der großen Zeit dieses Wirtschaftszweigs in der Voreifelstadt zeugen. So findet sich eine Keramik nach einem Entwurf des vielseitig begabten Rheinbacher Künstlers Hans Klinz („Posch“) an der Front eines Gebäudes an der Bachstraße, in dem sich bis 2012 ein Discounter befand. In der Schalterhalle der Raiffeisenbank zu sehen ist ein Keramik-Mosaikrelief, das die Firma Ruscha-Keramik nach einem Entwurf des Rheinbacher Künstlers und Architekten Claus Kerwer gefertigt hatte. Ebenfalls nach einem Entwurf Kerwers realisiert wurde die Keramik des „Guten Hirten“, die am Gebäude der Kita Liebfrauenwiese zu bewundern ist.