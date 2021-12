Theater einmal ganz anders : Auf Knopfdruck startet in Merzbach die Geschichte von Rentier Rudolf

Rheinbach An der Merzbacher Kirche gibt es derzeit etwas Ungewöhnliches zu sehen: ein Schattentheater. Denn da die Theatergruppe der KJI Merzbach nicht wie geplant auftreten konnte, hat sie sich etwas einfallen lassen.

Wer rund um den Jahreswechsel einen gemütlichen Spaziergang in den Rheinbacher Höhenorten plant, sollte nach Sonnenuntergang einmal an der Merzbacher Kirche St. Mariä Himmelfahrt vorbeischauen. Dort ist derzeit nämlich ein Schattentheater installiert. Auf der Rückwand der Kirche können Jung und Alt auf Knopfdruck die Geschichte von Rudolf, dem Rentier anschauen.

Seit Herbst gibt es die KJI-Theatergruppe

Das ungewöhnliche Projekt hat die Kinder- und Jugendinitiative (KJI) Merzbach installiert. Eigentlich, so die erklärte es die KJI-Vorsitzende Maria Dörrscheidt, war ein Theaterstück für den lebendigen Adventskalender geplant. Sie leitet seit dem Herbst eine kleine Theatergruppe für Kinder. Ungefähr von der dritten bis zur sechsten Klasse reicht die Altersspanne, zehn aktive Schauspieler sind derzeit dabei. In den letzten Monaten probten sie jeden Sonntag das Schattentheaterspiel mit Pappfiguren.

Lichterspektakel lockt viele Besucher an : Weihnachtshaus in Aegidienberg erhellt das Siebengebirge

Der geplante Auftritt musste ausfallen

Nur leider musste der geplante Auftritt dieses Mal ausbleiben. Wegen der Coronapandemie gab es in Merzbach doch keinen lebendigen Adventkalender. Die Arbeit der Kinder sollten aber trotzdem so viele wie möglich sehen. So kam die Idee mit der festen Installation auf. In einem aufregenden Drehtag nahm die Gruppe das Stück auf. Helfer aus dem Verein, schnitten einen kleinen Film mit Vor- und Abspann daraus. Außerdem sorgten sie dafür, dass Projektor und Lautsprecher an der Kirche richtig stehen– und alles mit einem Druck auf eine große, rote Rentiernase starten kann. Rund 15 Minuten sollte das Publikum einplanen. Und Dörrscheidt empfiehlt: „Am schönsten ist es, wenn es dunkel ist.“