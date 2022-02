Umstellung auf digitale Wege : Stadt Rheinbach beendet Papierausgabe von „Kultur und Gewerbe“

Im Archiv der Stadt Rheinbach verwahrt Archivar Dietmar Pertz auch alte Ausgaben von „Kultur und Gewerbe". Die gedruckte Version des Heftes soll nun eingestellt werden. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die Produktion des bislang monatlich erscheinenden Rheinbacher Heftes „Kultur und Gewerbe“ wird eingestellt. Öffentliche Bekanntmachungen und Veranstaltungen sowie weitere Informationen sollen künftig digital abrufbar sein. In der Bevölkerung stößt dies auf geteiltes Echo.



Von Alexandra Lingk

Nach fast 60 Jahren soll „Kultur und Gewerbe“, das Amtsblatt der Stadt Rheinbach, in seiner bisherigen gedruckten Erscheinungsform zum Ende des Jahres eingestellt werden. Stattdessen sollen seine Inhalte der Öffentlichkeit künftig digital zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Rheinbacher Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Februar auf Anregung der Stadtverwaltung mit 32 zu fünf Stimmen beschlossen. Eine Entscheidung, mit der nicht alle Rheinbacher zufrieden sind.

Die Stadtverwaltung begründet die Einstellung unter anderem mit einem veränderten Informations- und Kommunikationsverhalten der Gesellschaft. Der Fokus liege zunehmend auf digitalen Formaten, die Informationen schneller, aktueller und ortsunabhängig zur Verfügung stellen können. Nahezu jeder deutsche Haushalt verfüge über die Möglichkeit, jederzeit auf die digitale Informationswelt im Internet zuzugreifen. Vor diesem Hintergrund sei „Kultur und Gewerbe“ nicht mehr zeitgemäß.

Zudem schlage bei der Produktion des Heftes mit einer Auflagenstärke von 5900 Exemplaren ein hoher Aufwand an Papier zu Buche, welcher sowohl mit Blick auf die gestiegenen Kosten als auch auf die Klimabilanz und den Nachhaltigkeitsgedanken nicht mehr vertretbar sei.

Viele Informationen sind bereits digital erhältlich

Den Ausführungen der Stadtverwaltung zufolge sei das Heft für einen geringen Teil der Stadtgesellschaft, der sich digitale Medien noch nicht erschlossen habe, eine interessante Informationsquelle. Allerdings seien zahlreiche der dort aufgeführten Informationen bereits digital und auch über andere gedruckte Medien abrufbar. Zudem sei es nach einem wiederholten Aufruf der Redaktion an die Leserschaft, sich hinsichtlich der Inhalte und der Gestaltung des Heftes lobend oder kritisch zu äußern, nur zu vereinzelter Rückmeldung gekommen.

Die Stadtverwaltung plant nun, ihre Homepage als aktives Kommunikationsinstrument weiter auszubauen und den Facebook-Auftritt für aktuelle Informationen zu nutzen. Für öffentliche Angelegenheiten, die aufgrund rechtlicher Vorgaben der Schriftform bedürfen, ist ein reines Amtsblatt geplant, das bei Bedarf wöchentlich herausgegeben wird. Dieses kann eingesehen und bei Interesse auch digital per Newsletter bezogen werden. Auch einige gedruckte Exemplare zur Mitnahme sind vorgesehen.

Gewerbeverein: Zeit, digitale Wege zu gehen

Oliver Wolf, erster Vorsitzender des Gewerbevereins Rheinbach e.V., kann den Ansatz der Stadt nachvollziehen. Lange Zeit habe der Verein für die Fortsetzung des Heftes gekämpft, weil es keine Alternativen gab. Das sei jetzt anders. Die Stadt habe dem Gewerbeverein Möglichkeiten der Kompensation aufgezeigt, die akzeptabel seien. Auch wenn natürlich jeder irgendwie um das Heft trauere, müsse man bedenken, dass es lange nicht mehr so nachgefragt sei wie früher einmal und dass der Nutzen in keinem Verhältnis mehr zu den entstehenden Kosten stehe.

„Es ist wohl also tatsächlich an der Zeit, auch hier digitale Wege zu gehen“, konstatiert Wolf. „Aber natürlich werden wir die Zeit bis zum Jahresende nutzen, um über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken, wie wir diejenigen, die keinen Zugang zum Internet haben, dennoch erreichen können. Dies wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt geschehen. Das alles ist irgendwie nicht schön, aber es ist der Lauf der Welt.“

Facebookgruppe möchte „Kultur und Gewerbe“ retten

Der Beschluss des Stadtrates hat in Teilen der Rheinbacher Bevölkerung jedoch zu deutlichem Unmut geführt. Um diesem Ausdruck zu verleihen, hat der im Rheinbacher Vereinsleben aktive Hans-Jörg Nawrath nicht nur einen Leserbrief an diese Zeitung geschrieben, sondern zudem auf Facebook die Gruppe „Wir retten Kultur und Gewerbe“ ins Leben gerufen. Ziel der Gruppe sei, eine breite Öffentlichkeit für den Erhalt von „Kultur und Gewerbe“ zu mobilisieren. Die Rheinbacher Bevölkerung müsse darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass „ohne Beteiligung der Öffentlichkeit ein Teil Rheinbacher Geschichte klammheimlich beerdigt werden soll“, ist in dieser Gruppe zu lesen. Man wolle die im Rheinbacher Stadtrat vertretenen Parteien zum Umdenken bewegen, um den Ratsbeschluss wieder rückgängig zu machen. Stattdessen streben die Gruppenmitglieder an, dass gemeinsam mit der Verwaltung die Möglichkeiten eines Erhalts dieser Publikation in der Öffentlichkeit unter Einbeziehung der Bürgerschaft besprochen werden.

Ein Interesse am Erhalt des Heftes scheint vorhanden zu sein – innerhalb von zwei Tagen ist die Zahl der Mitglieder auf knapp 200 angewachsen.