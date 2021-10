Ausstellung im Glasmuseum : Glaskunst aus Venedig ist Rheinbach zu sehen

Rheinbach Formen- und farbenreich ist die Ausstellung, die derzeit im Rheinbacher Glasmuseum gezeigt wird. Die Herstellung der Stücke aus Venedig stellt sogar große Meister vor Herausforderungen.

Mit einer formen- und farbenreichen Ausstellung italienischer Glasobjekte macht das Rheinbacher Glasmuseum derzeit Furore. Die 100 Stücke werden unter dem Titel „Paolo Venini – Venedigs Glanz im Glas“ präsentiert. Vasen, Schalen und Flaschen in zarten bis kräftigen Blau-, Orange-, Gelb- oder Grüntönen bieten einen Einblick in das Schaffen der berühmten Glasmanufaktur auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore aus den 50er und 60er Jahren.

Museumsleiterin Ruth Fabritius ist stolz auf die Schau, die zuvor nur im niederbayerischen Glasmuseum Frauenau sowie im finnischen Glasmuseum Riihimäki zu sehen war. Am Beispiel einer rotbraunen Schale mit schwarzen Tupfen erläutert sie das aufwendige Herstellungsverfahren, für das Experten viele Arbeitsschritte brauchen.

Die Masse aus Quarzsand, Pottasche, Natron und Kalk wird bei 1600 Grad zusammengeschmolzen und bei etwa 1200 Grad zähflüssig in Form gebracht. Verschiedene Metalloxide sorgen für die Farbigkeit des normalerweise transparenten Glases. Eisenoxid färbt die Masse rotbraun, in Verbindung mit Schwefel schwarz.

Antike Vorbilder

Kobaltoxid sorgt für Blautöne. Schwarze wird in rote Masse getaucht, die sich wie eine zweite Haut darum herum legt. Dies ist aber nur ein Teil der sogenannten Millefiori-Technik („Tausend-Blumen-Technik“) zur Schaffung von Schalen und Platten. Kunstvolle Vasen und Flaschen, etwa die „Tessuto Zanfirico“, werden längs und quer miteinander verflochten, mithilfe eines langen Metallrohrs in mehreren Schritten aufgeblasen und dann in hölzernen Formen stabilisiert.