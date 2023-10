Ausstellung im Rheinbacher Kunstforum’99 Was die Stimmen des Wassers verraten

Schlechter hätte die Zeit für eine gemeinsame Ausstellung von deutschen und iranischen Künstlerinnen und Künstlern nicht gewählt sein können. Angesichts des Krieges in Israel und der Verschlechterung der politischen Lage standen die Mitglieder des Kunstforum’99 aus Rheinbach vor großen Herausforderungen. „Es war ein riesiger Behördenaufwand für unseren Verein“, berichtet der Vorsitzende Knut Reinhardt vor der Eröffnung am Samstag. „Gottseidank hatten zwei schon seit über drei Wochen ihr Visum.“ Insgesamt sollten ursprünglich fünf Gäste aus dem Iran in Rheinbach mit dabei sein. „Ein Visa wurde abgelehnt, ein Antrag wurde aus Sorge um die eigene Sicherheit zurückgezogen.“ Leyla Aghdam aus Teheran erhielt erst am Wochenende der Vernissage ihr Reisevisum und kann nun doch noch die Reise antreten. Die meisten Kunstwerke hatten es dabei einfacher. „Wir haben vorab viele Werke digital erhalten und diese dann via Druck auf Foto oder Leinwand reproduziert. Jeder akzeptiert das mittlerweile, wenn da keine Originale hängen“ sagt Reinhardt.