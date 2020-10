Ausstellung in Rheinbach : Künstler zeigen ihre Lieblingswerke

Rheinbach Malerei, Collage, Grafik: Die Mitglieder des Rheinbacher Kunstforums ‘99 zeigen 25 Werke. Und das in ganz besonderen Räumen.

Ideen habe es schon zuvor eine Reihe gegeben, aber stets sei deren Realisierung an zu hohen finanziellen Forderungen gescheitert. Ausstellungen fanden an wechselnden Orten statt, an denen das Kunstforum’ 99 zu Gast war, wie am Hochschulcampus, im Amtsgericht oder im Glaspavillon. Aber dort war man immer zu Gast und musste teilweise kurzfristig auf- und abbauen.