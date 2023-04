Ausstellung der Malerin Ronny Klinz in Rheinbach "Talent ist das eine. Das andere ist, was daraus zu machen"

1942 in Düsseldorf als Tochter des Kunstmalers Josef Dünnbier geboren, wuchs Ronny Klinz schon in einem kunstinteressierten Umfeld auf. 1962 kam sie nach Rheinbach, wo sie zunächst als Keramikmalerin in verschiedenen Rheinbacher Keramikbetrieben arbeitete. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Hans Klinz kennen. Der 1998 verstorbene vielseitig begabte Rheinbacher Künstler ist noch heute unter dem liebevollen Namen „de Klinze Posch“ bekannt. Er war Glasmaler und Keramiker, Maler, Zeichner, Grafiker, Karikaturist, Bühnenmaler und Kartograph, und hat Lieder und Gedichte ebenso hinterlassen wie Karikaturen und Keramiken. 1974 war Ronny Klinz Mitbegründerin und spätere Leiterin der Künstlervereinigung „Rheinbacher Gruppe“, die frischen Wind in das Kulturleben der Voreifel-Stadt bringen wollte. 1979 schloss sich auch die Rheinbacher Glaskünstlerin Helga Feuser-Strasdas dieser Künstlergruppe an. Ronny Klinz hat ihre Werke in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in der Region gezeigt, aber auch in Stuttgart sowie in Frankreich und in der Schweiz.