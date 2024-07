Buch zu Radtouren in der Region Vom Alpen-Bergpass zu den schönsten Touren der Voreifel

Für einen schönen Urlaubsausflug in die Natur mit Ausblick und viel Bewegung muss man nicht weit reisen. Gerade im Sommer bietet sich die Voreifel gut für eine Radtour mit anschließendem Essen an. Doch gibt es auch geeignete Routen? Diese Frage hat sich der Rheinbacher Jan Holbeck (instagram: @trailfritz) gestellt. Während er etwa in den Alpen tagelang Passwege und Bergrouten mit seinem Rad erklimmen konnte, fand er für die Umgebung um Rheinbach kaum Bücher zu geeigneten Routen. Deshalb hat er in einem Buch nun nicht nur zahlreiche Tipps rund ums Radfahren und die Tourenplanung gesammelt, sondern auch 16 Radtouren für die Voreifel und das Ahrtal konzipiert.