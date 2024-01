Kommentar Bahnstreik: Japan und Australien zeigen, wie es rücksichtsvoller geht

Meinung · Erst der Schnee, jetzt der Streik: Bahnreisende in NRW sind in diesen Tagen nicht zu beneiden. Die Lokführergewerkschaft könnte mehr Rücksicht nehmen und ihren Arbeitgeber anders unter Druck setzen, meint unser Autor Alexander C. Barth.

24.01.2024 , 18:30 Uhr

Der wiederholte Streik der Bahnbeschäftigten strapaziert bundesweit die Geduld vieler Pendler. Die Gewerkschaft GDL fordert eine geringere Arbeitszeit bei gleicher Entlohnung. Foto: dpa/Lennart Preiss

Es ist immer dasselbe: Pendler und andere Reisende müssen die Folgen eines Streits ausbaden, an dem sie selbst keine Schuld tragen. Wenn die Klimakleber zuschlagen, lässt sich ja wenigstens noch argumentieren: Die Menschen, die dann im Stau stehen, sind durch ihre mehrheitlich benzingetriebenen Autos mit für die Erderwärmung verantwortlich.